Джейсон Пэджетт был настолько плохим учеником, что даже не смог закончить среднюю школу. Он трудился в мебельном магазине, и однажды вечером он решил посетить бар.
Двоечник подрался в баре, а наутро понял, что стал уметь перемножать в голове любые числа
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Вот бы министров и ГД отпи дить и наутро начнут думать о гражданах России, но это всего лишь приснилось гражданам и это сон, а в реальности - не буди лихо, пока оно тихо, что бу ещё хуже не наделали.
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20 час.
Юрий Сидоров
Пусть мужик расскажет, какую часть головы подставил под кувалду. Открою лабораторию для повышения умственных способностей для умственно-отсталых людей. У нас в стране столько отсталых, особенно в среде исключительных.... Перечислять не буду, все читают СМИ.
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18 час.
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