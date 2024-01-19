Двоечник подрался в баре, а наутро понял, что стал уметь перемножать в голове любые числа

ВБ

Владимир Бурцев

Вот бы министров и ГД отпи дить и наутро начнут думать о гражданах России, но это всего лишь приснилось гражданам и это сон, а в реальности - не буди лихо, пока оно тихо, что бу ещё хуже не наделали.