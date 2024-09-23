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Сборная России объявила расширенный состав на октябрьский сбор

Сборная России объявила расширенный состав на октябрьский сбор

Сборная России по футболу объявила расширенный состав команды на октябрьский сбор. В список попали пятеро вратарей: Матвей Сафонов (ПСЖ), Андрей Лунёв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Илья Лантратов («Локомотив»).

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