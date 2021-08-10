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Украинский вице-премьер пригласил в страну американские войска

Украинский вице-премьер пригласил в страну американские войска

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, вице-премьер по вопросам «возвращения» неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников от лица Киева призвал США развернуть на территории страны средства ПВО и даже армейские подразделения.

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