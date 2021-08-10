Украинский вице-премьер пригласил в страну американские войска

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, вице-премьер по вопросам «возвращения» неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников от лица Киева призвал США развернуть на территории страны средства ПВО и даже армейские подразделения.
Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, вице-премьер по вопросам «возвращения» неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников от лица Киева призвал США развернуть на территории страны средства ПВО и даже армейские подразделения.
Свежие комментарии