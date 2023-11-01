Какие необычные передачи пытались доставить смоленским сидельцам в СИЗО?

В шоколадных конфетах прятались сотовые телефоны, в апельсинах - алкоголь Традиционно 31 октября в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники одной из самых закрытых профессий – работники следственных изоляторов и тюрем.
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