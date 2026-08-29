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Десять аэропортов России закрыты в целях безопасности к утру 29 августа

Десять аэропортов России закрыты в целях безопасности к утру 29 августа

В ночь на 29 августа беспилотники перехвачены над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря. Из-за возможных атак БПЛА закрыто 10 аэропортов.

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