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Командир Виноградов: освобождение Анновки открыло ВС России дорогу на Краматорск

Командир Виноградов: освобождение Анновки открыло ВС России дорогу на Краматорск

С освобождением села Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российским войскам стала открыта прямая дорога на Краматорск.

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