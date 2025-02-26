Что случилось ночью, 26 февраля 2025 года

Евросоюз намерен обратиться к Индии с просьбой помочь в отношении России. В частности, об этом будет говорить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая запланирована на 27 февраля.