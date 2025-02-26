Евросоюз намерен обратиться к Индии с просьбой помочь в отношении России. В частности, об этом будет говорить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая запланирована на 27 февраля.
Что случилось ночью, 26 февраля 2025 года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Кто пофамильно утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение", в его состав включён Константин Эрнст? Состав должен определять народ России голосованием в интернете, а не кучка чиновников оторванная от жизни в России. РВСН.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии