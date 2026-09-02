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Нижегородская правда

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Золотодобытчики Дальнего Востока нарастили спрос на кредитование

Золотодобытчики Дальнего Востока нарастили спрос на кредитование

Кредитный портфель золотодобывающих предприятий сегмента среднего и малого бизнеса на Дальнем Востоке у ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 20%, до 23,7 млрд рублей.

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