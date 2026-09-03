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Системные платы могут подорожать, так как дорожают основные компоненты для их производства

Системные платы могут подорожать, так как дорожают основные компоненты для их производства

Печатные платы уже подорожали Системные платы для ПК в ближайшее время могут вырасти, так как за последнее время подорожали многие компоненты этих устройств.

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