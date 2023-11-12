Украинские войска дважды обстреляли Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 12 ноября, дважды обстреляли Горловку.В 7:10 был совершен обстрел Никитовского района города, добавляет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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