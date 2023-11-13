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«Скандал жуткий»: Сергей Конев поставил точку в споре с Андреем Губиным о плагиате

«Скандал жуткий»: Сергей Конев поставил точку в споре с Андреем Губиным о плагиате

Нешуточные интриги развернулись в мире российского шоубизнеса. Причем там, где никто и не ожидал. Скандал возник вокруг хита Андрея Губина «Мальчик-бродяга» и песни музыканта Сергея Конева «Одинокий волк».

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