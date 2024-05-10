Санкционные кандалы: как ЕС пытается задушить международные расчеты России

Евросоюз продолжает пытаться задушить международные расчеты России. В новом пакете санкций он намерен запретить своим банкам использовать российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
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