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Как Верховный Суд решил судьбу квартиры, купленной на субсидию МВД после развода

Как Верховный Суд решил судьбу квартиры, купленной на субсидию МВД после развода

Когда речь заходит о разделе имущества после развода, большинство людей уверены: всё, что куплено после официального расторжения брака, остаётся тому, на кого оформлено.

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