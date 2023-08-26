Россию ждет новая волна мобилизации: правда ли, что нужно знать, инсайды и факты

Михаил Чернов

Особенно прикололо - питаются как попало... 😂 Вот для вас персональный вопрос. если надо заменить всех мобилизованных, то значит надо провести новую волну ЧАСТИЧНОЙ мобилизации, заново обучить смену увольняющихся ? Вашего мужа попробуй оторвать от вашей юбки... Опять поднимется вой, либерастня возбудится и начтут опять орать всепропальщики... Но вот ещё один пример. Для контроля над освобождёнными территориями понадобится призвать ещё бойцов. Так как бандеровцы всё рано будут гадить в тылу, такова их сущность. Как вы будете переваривать этот шаг Минобороны???