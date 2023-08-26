25 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. В российском информационном пространстве последнее время появляется всё больше и больше вбросов о новой волне мобилизации в сентябре 2023 года.
Россию ждет новая волна мобилизации: правда ли, что нужно знать, инсайды и факты
Комментарии
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Михаил Чернов
Особенно прикололо - питаются как попало... 😂 Вот для вас персональный вопрос. если надо заменить всех мобилизованных, то значит надо провести новую волну ЧАСТИЧНОЙ мобилизации, заново обучить смену увольняющихся ? Вашего мужа попробуй оторвать от вашей юбки... Опять поднимется вой, либерастня возбудится и начтут опять орать всепропальщики... Но вот ещё один пример. Для контроля над освобождёнными территориями понадобится призвать ещё бойцов. Так как бандеровцы всё рано будут гадить в тылу, такова их сущность. Как вы будете переваривать этот шаг Минобороны???
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3 час.
владимир ушаков
Так раскройте сроки окончания войны, а то действительно, непорядок. В СССР уже 22 июня знали, когда Великая Отечественная закончится, а мы как ежик в тумане петляем
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1 час.
Александр Третьяк
Ну вот зачем воду толочь в ступе. Будет мобилизация или нет не нам здесь решать объявят заранее .
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1 час.
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