Комсомольская правда

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Человек рассеянный из Биробиджана: Забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Человек рассеянный из Биробиджана: Забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Попробуйте представить себе, что вы потеряли крупную сумму денег. Брр! А теперь представьте, что чувствовал предприниматель из Биробиджана, который забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей, - мужчину едва не хватил инфаркт! А дело было так.

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