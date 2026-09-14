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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На Гран-при Испании было 4 обгона после 1-го круга – это худший результат сезона

Гран-при Испании , прошедший на новой трассе в Мадриде, занял последнее место по количеству обгонов, совершенных по ходу гонки.

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