Российскую вакцину от лихорадки Эбола испытали на живом вирусе

Изначально ее создавали для защиты сразу от нескольких штаммов Российская вакцина против лихорадки Эбола, нацеленная на защиту от штамма Бундибугио, успешно подтвердила свою эффективность во время испытаний на живых вирусах.
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