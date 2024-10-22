Суды в России более 12 тысяч раз конфисковывали транспортные средства за нетрезвое вождение

Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде, данное количество изъятий происходило у водителей, которые повторно попадались на управлении автомобилями и мотоциклами в состоянии алкогольного опьянения.
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