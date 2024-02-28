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В Раде заявили о необходимости поиска путей запрета Telegram на Украине

В Раде заявили о необходимости поиска путей запрета Telegram на Украине

Участники круглого стола, посвященного украинской журналистике, который прошел по инициативе комитета Верховной рады по свободе слова, считают, что работа мессенджера Telegram должна быть запрещена на Украине, необходимо искать способы для этого.

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