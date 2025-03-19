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Петербургский дневник

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Минтруд пересмотрел список востребованных профессий для иностранцев

Минтруд пересмотрел список востребованных профессий для иностранцев

В перечень вошли только инженерные и рабочие специальности узкой направленности Министерство труда России предложило сократить перечень профессий для квалифицированных иностранных специалистов, чтобы в упрощенном порядке получить вид на жительство.

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