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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мэр Варшавы Тшасковский лидирует на выборах президента Польши

Мэр Варшавы Тшасковский лидирует на выборах президента Польши

По предварительным данным, кандидат от правящей партии набирает 51,3% голосов Кандидат от правящей партии "Гражданской коалиция", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает 51,3% голосов на выборах президента Польши.

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