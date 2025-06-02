Мэр Варшавы Тшасковский лидирует на выборах президента Польши

По предварительным данным, кандидат от правящей партии набирает 51,3% голосов Кандидат от правящей партии "Гражданской коалиция", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает 51,3% голосов на выборах президента Польши.
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