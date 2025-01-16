Украинское руководство не обеспечивает своих солдат необходимым на фронте. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат от партии Порошенко София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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