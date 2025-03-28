Страшила и Железный Дровосек запоют в музыкальном сериале

В ДМТЮА подготовили премьеру мюзикла «Новые приключения Элли и её друзей». Предоставлено организаторомВ Детском Музыкальном театре юного актера выходит вторая часть музыкального сериала по знаменитым книгам Александра Волкова про Элли и ее друзей (спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).