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Страшила и Железный Дровосек запоют в музыкальном сериале

Страшила и Железный Дровосек запоют в музыкальном сериале

В ДМТЮА подготовили премьеру мюзикла «Новые приключения Элли и её друзей». Предоставлено организаторомВ Детском Музыкальном театре юного актера выходит вторая часть музыкального сериала по знаменитым книгам Александра Волкова про Элли и ее друзей (спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).

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