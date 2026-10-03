"Чем хуже, тем лучше": В Польше нашли главный "тормоз" развития, и он находится в президентском дворце

Премьер Польши Туск обвинил президента страны Навроцкого в саботаже работы правительства. Политик 45 раз за год использовал право вето.
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