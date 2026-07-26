В Орловской области увековечили память погибшего на СВО Андрея Артёмова

В деревне Ловчиково Глазуновского района открыли воинский монумент в честь погибшего на СВО земляка. В памятном событии приняли участие глава региона Андрей Клычков, замгубернатора Александр Бирюков, вице-спикер областного парламента Михаил Вдовин, исполняющий обязанности руководителя района Роман Усиков, а также местные жители и земляки.