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Наш потерянный мир

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В Орловской области увековечили память погибшего на СВО Андрея Артёмова

В Орловской области увековечили память погибшего на СВО Андрея Артёмова

В деревне Ловчиково Глазуновского района открыли воинский монумент в честь погибшего на СВО земляка. В памятном событии приняли участие глава региона Андрей Клычков, замгубернатора Александр Бирюков, вице-спикер областного парламента Михаил Вдовин, исполняющий обязанности руководителя района Роман Усиков, а также местные жители и земляки.

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