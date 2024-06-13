Голикова вновь решила "оптимизировать" здравоохранение. Теперь врачей отправят работать вахтовым методом. Браво Татьяна Алексеевна!

Владимир Петросов

У "мадам Арбидол" своей семьи, как таковой нет. Для её семья - пустой звон. Она приходит домой, её встречают садовник, горничная, повар, конюх и т.д. Ей смотаться на вахту на месяц, как два пальца обоssать. Мужика себе она и там заведёт (если найдутся незрячие дураки). А на самом деле дело с этими вахтами будет выглядеть так: Руководители медучреждений тупо исполняя разнарядки минздрава, "выкручивая руки", будут отправлять в командировки своих врачей. В подавляющем большинстве это женщины, которые будут неготовыми оставлять свои семьи, на время, "беспризорными" (особенно детей). Несогласные будут саботировать эту глупость, а в последствии увольняться и полностью трудоустраиваться в частные клиники. Таким образом вырастут очереди к врачам в 2-3 раза. Ещё больше вырастет негодование ЛЮДЕЙ к системе здравоохранения. Вырастит общее недовольство состоянием жизни, вспомнят про пенсии, далее по нарастающей. Такое может не предвидеть только дурак или сволочь (в лучшем случае), а в худшем случае это - ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ. Тут уже поле деятельности для ФСБ.