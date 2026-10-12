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ES Futures: Scalp Long Zone at 7,839–7,844

ES Futures: Scalp Long Zone at 7,839–7,844

ES Futures: Scalp Long Zone at 7,839–7,844 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today on ES, we're watching the 7,839–7,844 zone for a potential scalp long, with three levels of confluence: pdEQ at 7,844.

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