Диверсия в петербургском "Буквоеде": Блогер-русофоб продолжает зарабатывать в России

Книжный магазин в Санкт-Петербурге устроил презентацию книги блогера, которая по-хамски высказывалась об СВО, выборах и президенте России.
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