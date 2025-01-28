РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Прежде чем идти к врачу хоть какому не было десять раз подумать надо,а нужно именно к нему идти,може лучше найти дру...Еще двое детей по...
  • Фаина Юсупова
    Мне кажется,что это ложь,нас туда не пригласят для проверки разорван кабель или нет.НАТО вместе со своими шавками про...Baltic Summer вер...
  • Людмила Лепаева
    Таких на пожизненноеНапал средь бела ...

Никто не выжил: артиллерия уничтожила 100 боевиков ВСУ в донецком селе Дачное

Никто не выжил: артиллерия уничтожила 100 боевиков ВСУ в донецком селе Дачное

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчеты ствольной и реактивной артиллерии группировки "Юг" уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько украинских автомобилей на кураховском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх