Никто не выжил: артиллерия уничтожила 100 боевиков ВСУ в донецком селе Дачное

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчеты ствольной и реактивной артиллерии группировки "Юг" уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько украинских автомобилей на кураховском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.