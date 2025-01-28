Никто не выжил: артиллерия уничтожила 100 боевиков ВСУ в донецком селе Дачное

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчеты ствольной и реактивной артиллерии группировки "Юг" уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько украинских автомобилей на кураховском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
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