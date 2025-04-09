Создатели новой игры про Черепашек-ниндзя раскрыли, как им удалось получить одобрение на смерть важных героевФраншиза Teenage Mutant Ninja Turtles за свою долгую историю побывала во множестве видеоигр – от классических аркадных beat ’em up до современных кооперативных хитов вроде Shredder’s Revenge.