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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели новой игры про Черепашек-ниндзя раскрыли, как им удалось получить ...

Создатели новой игры про Черепашек-ниндзя раскрыли, как им удалось получить ...

Создатели новой игры про Черепашек-ниндзя раскрыли, как им удалось получить одобрение на смерть важных героевФраншиза Teenage Mutant Ninja Turtles за свою долгую историю побывала во множестве видеоигр – от классических аркадных beat ’em up до современных кооперативных хитов вроде Shredder’s Revenge.

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