Создатели новой игры про Черепашек-ниндзя раскрыли, как им удалось получить одобрение на смерть важных героевФраншиза Teenage Mutant Ninja Turtles за свою долгую историю побывала во множестве видеоигр – от классических аркадных beat ’em up до современных кооперативных хитов вроде Shredder’s Revenge.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)