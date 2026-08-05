Позёрство, тайный умысел или деменция? - Владимир Михеев. Или хулиганство как метод президентства

Мир с беспокойством наблюдает за неадекватным поведением президента СШАНакопившиеся до критического объёма маловразумительные высказывания президента США всё чаще заставляют поверить в то, что упреждающе сданный Дональдом Трампом тест на вменяемость, дабы отвести подозрения в прогрессирующем старческом маразме, есть не что иное, как ловкая подтасовка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии