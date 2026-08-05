Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Позёрство, тайный умысел или деменция? - Владимир Михеев. Или хулиганство как метод президентства

Позёрство, тайный умысел или деменция? - Владимир Михеев. Или хулиганство как метод президентства

Мир с беспокойством наблюдает за неадекватным поведением президента СШАНакопившиеся до критического объёма маловразумительные высказывания президента США всё чаще заставляют поверить в то, что упреждающе сданный Дональдом Трампом тест на вменяемость, дабы отвести подозрения в прогрессирующем старческом маразме, есть не что иное, как ловкая подтасовка.

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