360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

В Московской области стартовал прием заявок на участие в реверсной бизнес-миссии в сфере туризма

В Московской области стартовал прием заявок на участие в реверсной бизнес-миссии в сфере туризма

Фонд поддержки ВЭД Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области объявил о начале приема заявок на участие в реверсной бизнес-миссии для представителей туристической индустрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии