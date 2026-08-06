В Московской области стартовал прием заявок на участие в реверсной бизнес-миссии в сфере туризма

Фонд поддержки ВЭД Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области объявил о начале приема заявок на участие в реверсной бизнес-миссии для представителей туристической индустрии.
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