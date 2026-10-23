ИИ создал вирусы для лечения человека от устойчивой к антибиотикам инфекции Американская компания Radical Numerics из Сан-Франциско впервые применила на человеке бактериофаги, созданные с помощью искусственного интеллекта.
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