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Сотни потерь за сутки. Контрудар ВСУ: Что происходит в Курской области?

Сотни потерь за сутки. Контрудар ВСУ: Что происходит в Курской области?

Потери врага на Курском направлении исчисляются сотнями за сутки. Однако неприятель пытается контратаковать в Глушковском районе, а русский удар к Любимовке замедлился.

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