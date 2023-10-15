Binance решает разместить альткоин BOND во фьючерсах, стоимость которого сегодня выросла на 90%

Криптовалютная биржа Binance решила разместить новый альткоин на своей фьючерсной платформе. Согласно официальному заявлению, токен BarnBridge (BOND) займет свое место на платформе с кредитным плечом до 50x.
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