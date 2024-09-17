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Власти Киргизии призвали своих мигрантов возвращаться на родину: молодёжь вся на выезде в России

Власти Киргизии призвали своих мигрантов возвращаться на родину: молодёжь вся на выезде в России

Avia.pro - СМИ Вот это поворот! Власти Киргизии наконец-то поняли, что нельзя просто взять и выпустить миллион своих граждан работать в другую страну, а потом сидеть и смотреть, как экономика разваливается на глазах.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Верится с большим трудом! А вообще давно пора валить из России,  которую они ненавидят! Не говоря о преступлениях, что говорит об аккупации, а не миграции! Скатертью дорога ! Возвращайтесь все в свои страны сразии и закавказья!!!!
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3 час.
Alex Nемо
Нужно помочь  принять  правильное решение - ужесточить миграционный контроль и законодательство. За  любое нарушение российского законодательства (например переход  улицы в неположенном месте) - немедленная депортация без права въезда в Россию сроком так лет на 20!
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1 час.
Alexp69
А почему только Киргизия? Таджикистан тоже нужно возрождать. И Узбекистан. Ребят, нам будет вас не хватать, но мы потерпим.
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49 мин.

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