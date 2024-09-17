Власти Киргизии призвали своих мигрантов возвращаться на родину: молодёжь вся на выезде в России

МП Михаил Пантюхин Верится с большим трудом! А вообще давно пора валить из России, которую они ненавидят! Не говоря о преступлениях, что говорит об аккупации, а не миграции! Скатертью дорога ! Возвращайтесь все в свои страны сразии и закавказья!!!!

Alex Nемо Нужно помочь принять правильное решение - ужесточить миграционный контроль и законодательство. За любое нарушение российского законодательства (например переход улицы в неположенном месте) - немедленная депортация без права въезда в Россию сроком так лет на 20!