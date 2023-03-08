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«Отравившийся» мухомором депутат Терехов объяснил причину своего состояния

«Отравившийся» мухомором депутат Терехов объяснил причину своего состояния

Депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, заявивший ранее, что отравился мухомором, раскрыл причину своей госпитализации.

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