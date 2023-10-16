Гонка за лидером: чем привлёк форум потребительской кооперации в Нижнем Новгороде

В мире не счесть конкурсов на звание лучшего автомобиля. Есть подобные и в России. Ежегодно в нашей стране выбирают лучшую легковушку, лучшие грузовики и автобусы, а также другие разнообразные транспортные средства.
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