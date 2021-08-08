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В ДТП с автобусом на западе Турции погибли 14 человек

В ДТП с автобусом на западе Турции погибли 14 человек

Рейсовый автобус попал в аварию в районе города Балыкесир, расположенном на западе Турции. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося погибли четырнадцать человек.

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