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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о Галицком: «Он стремится всячески помочь, но никогда не лез ни в состав, ни в тактику. Если игроки увидят, что тренер не главный, будет бардак и катастрофа»

Мусаев о Галицком: «Он стремится всячески помочь, но никогда не лез ни в состав, ни в тактику. Если игроки увидят, что тренер не главный, будет бардак и катастрофа»

«Я уже, наверное, 100 раз об этом говорил, но повторю в 101-й раз вам: это его клуб и он хочет знать, что в нем происходит.

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