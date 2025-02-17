За два выходных дня число жертв гололеда в Петербурге достигло как минимум 13 человек, сообщил Мойке78 источник в правоохранительных органах.
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За два выходных дня число жертв гололеда в Петербурге достигло как минимум 13 человек, сообщил Мойке78 источник в правоохранительных органах.