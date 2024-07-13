Партийный десант проверил готовность нового детского сада в селе Кумух Лакского района в Дагестане

В селе Кумух Лакского района начался процесс строительства нового детского сада на 120 мест. Проект здания разработан с учетом всех необходимых норм и нормативов, обеспечивающих высокий уровень комфорта, безопасности и ресурсоэффективности.
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