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Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер

Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер

Из стран экономического сотрудничества Западной Африки (ЭКОВАС) приходят сообщения о том, что на данный момент они отказались реализовать свои угрозы о вторжении в Нигер.

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