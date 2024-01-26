В ФСБ РФ рассказали о зверствах фашистов в Холокост

globallookpress В честь Международного дня памяти жертв Холокоста на официальном сайте ФСБ Центр общественных связей ведомства опубликовал справки от 1942 года "О фактах зверств немцев над еврейским населением на временно оккупированной противником территории СССР".
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