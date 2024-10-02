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  • Tigra07
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  • Misha Glusch
    боевые прокладки нужны?Украинские власти...

❗️🇺🇦 _"Бесславные ублюдки" _из территориальных центров коррупции (ТЦК) выполняя план просроченного президента устраивают облавы на граждан ухилянтов Незалежной👌 #Винница #Украина #ТЦК #ВСУ.

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