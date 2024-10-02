❗️🇺🇦 _"Бесславные ублюдки" _из территориальных центров коррупции (ТЦК) выполняя план просроченного президента устраивают облавы на граждан ухилянтов Незалежной👌 #Винница #Украина #ТЦК #ВСУ.
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❗️🇺🇦 _"Бесславные ублюдки" _из территориальных центров коррупции (ТЦК) выполняя план просроченного президента устраивают облавы на граждан ухилянтов Незалежной👌 #Винница #Украина #ТЦК #ВСУ.
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