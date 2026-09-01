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«Ты-то куда, баклажан?»: в центре Москвы задержали эфиопа-нациста, устроившего драку из-за «гитлеровского салюта»

«Ты-то куда, баклажан?»: в центре Москвы задержали эфиопа-нациста, устроившего драку из-за «гитлеровского салюта»

Телеканал "78" Сначала вразумить необычного фаната «ультраправых взглядов» пытались прохожие.

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