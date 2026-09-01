«Ты-то куда, баклажан?»: в центре Москвы задержали эфиопа-нациста, устроившего драку из-за «гитлеровского салюта»

Телеканал "78" Сначала вразумить необычного фаната «ультраправых взглядов» пытались прохожие.
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Почему рожу затемнили? Хватит играть в толерантность.
Проходной двор, а не страна!!!
Зигующие евреи уже есть?🤔
Огромный штраф выпишите. Пусть где отработает. Депортация пожизненно.
Больно от собственного бессилия и стыдно, что такое происходит в России, в городе-герое Москве.