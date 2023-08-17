Сенатор «Народной партии Пакистана» заявил о последствиях отсрочки выборов

О серьезных последствиях для государства из-за возможной отсрочки выборов в Пакистане после отставки правительства и парламента заявил сенатор и один из лидеров «Пакистанской народной партии» (ПНП) Раза Раббани 16 августа в ходе пресс-конференции.
О серьезных последствиях для государства из-за возможной отсрочки выборов в Пакистане после отставки правительства и парламента заявил сенатор и один из лидеров «Пакистанской народной партии» (ПНП) Раза Раббани 16 августа в ходе пресс-конференции.
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