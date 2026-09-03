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1,67 трлн рублей: экономист подсчитала убытки бизнеса на больничных

1,67 трлн рублей: экономист подсчитала убытки бизнеса на больничных

Когда сотрудники уходят на больничный, приходится перераспределять задачи, переносить сроки и иногда даже терять клиентов Один день, потраченный сотрудником на диспансеризацию, может быть более выгодным для работодателя, чем последующие больничные из-за пренебрежения профилактикой заболеваний.

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