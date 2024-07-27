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Дрэймонд Грин: «Предпочел бы не попасть в плей-офф, чем вылететь в первом-втором раунде. Просто о попадании пусть думают в условной «Индиане»

В составе «Уорриорз» форвард четыре раза становился чемпионом НБА. «После завоевания четырех титулов предпочел бы не попасть в плей-офф, чем вылететь в первом-втором раунде.

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