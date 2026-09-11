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Новый инструмент оценивает сырьё внутри существующих зданий по адресу

Новый инструмент оценивает сырьё внутри существующих зданий по адресу

Институт архитектурных технологий Грацского технического университета (TU Graz) совместно с компанией Revitalyze разработал открытый цифровой инструмент Urban Mining Screener, позволяющий оценить, какие строительные материалы — бетон, кирпич, древесина и другие — заложены в существующих зданиях Австрии.

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